Столетнюю швейную машинку задержали на Курской таможне

Курской таможней составлены два протокола об административных правонарушениях в отношении гражданки Украины, нарушившей правила перемещения культурных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



Как рассказал пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, в зону поста Крупец Курской таможни для выезда на Украину прибыл легковой автомобиль Kia Ceed. В ходе таможенного контроля водитель автомобиля - 44-летняя гражданка Украины - заявила об отсутствии запрещенных или ограниченных к вывозу с таможенной территории ЕАЭС товаров и предметов. Однако при осмотре транспортного средства в салоне был обнаружен деревянный футляр, в котором находилась швейная машинка с надписями «Nahmaschintn Fabrik Karlsruhe FABRIC MARKE vorm HAID&NEU» и заводским номером «1565246».



Гражданка Украины пояснила, что перемещаемая швейная машинка ей досталась от бабушки. Она везла ее в Киев. О том, что данная швейная машинка может относиться к культурным ценностям, она не знала, поэтому в компетентные органы за разрешением на ее вывоз не обращалась.



Швейная машинка была изъята и направлена на экспертизу. Согласно заключению таможенного эксперта, представленный на экспертизу предмет является бытовой швейной машинкой «Nahmaschintn Fabrik Karlsruhe FABRIC MARKE vorm HAID&NEU» с номером «1565246», относится к категории культурных ценностей по времени создания, как предмет техники бытового назначения, созданный более 100 лет назад.



Курской таможней составлены два протокола об административных правонарушениях. Нарушителю таможенного законодательства грозят штрафы и возможная конфискация швейной машинки. Решение по делам вынесет суд.

по сообщению портала "Курск-Сити"