Апелляция свердловского экс-полицейского отклонена

Свердловский областной суд вынес апелляционное постановление по делу бывшего полицейского, совершившего несколько ритуальных убийств в районе Ганиной Ямы под Екатеринбургом. Приговор для Арсена Байрамбекова, которого осудили на 13 лет и два месяца строгого режима, оставлен без изменений.



Напомним, суд постановил, что Байрамбеков убил шесть человек, из них четверых – по канонам жертвоприношения.