Апелляция свердловского экс-полицейского отклонена
19 октября 2017, 18:04 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
Свердловский областной суд вынес апелляционное постановление по делу бывшего полицейского, совершившего несколько ритуальных убийств в районе Ганиной Ямы под Екатеринбургом. Приговор для Арсена Байрамбекова, которого осудили на 13 лет и два месяца строгого режима, оставлен без изменений.
Напомним, суд постановил, что Байрамбеков убил шесть человек, из них четверых – по канонам жертвоприношения.