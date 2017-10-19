Сергея Давыдова оставили в СИЗО до 29 ноября

Напомним, что Сергей Давыдов был арестован 30 сентября сроком на два месяца. По версии следствия, он вывел крупную сумму денег из муниципального предприятия, которое осуществляло теплоснабжение областного центра. Похищение бюджетных денег велось с 2012 по 2015 годы, отмечают в областном СУ СК.

Областной суд принял во внимание, что постановление Центрального районного суда от 30 сентября этого года было вынесено с нарушениями и отменил его, однако меру пресечения оставил без изменения.

За мошенничество в особо крупном размере экс-глава администрации был сначала задержан, а затем и арестован. Ходатайство адвокатов осталось без удовлетворения.

Фото: chel.aif.ru