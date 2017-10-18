Американец сжег дом, пытаясь избавиться от пауков

Житель США, который попытался уничтожить поселившихся в подполе своего дома пауков при помощи паяльной лампы, случайно вызвал пожар, который привел к уничтожению всего здания.

К счастью, мужчина сумел спасти из огня пожилую мать, которую вынес на руках. Женщину, правда, пришлось госпитализировать, сообщает The Independent. 23 пожарных справились с огнем за 11 минут.

Судьбой погорельцев занимается местное отделение Красного Креста.