Американец сжег дом, пытаясь избавиться от пауков
18 октября 2017, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]
Житель США, который попытался уничтожить поселившихся в подполе своего дома пауков при помощи паяльной лампы, случайно вызвал пожар, который привел к уничтожению всего здания.
К счастью, мужчина сумел спасти из огня пожилую мать, которую вынес на руках. Женщину, правда, пришлось госпитализировать, сообщает The Independent. 23 пожарных справились с огнем за 11 минут.
Судьбой погорельцев занимается местное отделение Красного Креста.