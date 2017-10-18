Грибник, заблудившись, почти две недели провел в лесу

В Тосненском районе сотрудники экстренных служб на вертолёте эвакуировали грибника, который не мог выйти из леса своими силами, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области. Мужчина провел в лесу 11 дней.

67-летний мужчина пропал в районе Тосно в начале октября. Сегодня ослабевшего и неподвижного человека нашёл другой грибник. Он позвонил в службу спасения. Мужчина был транспортирован в Ленинградскую областную больницу в состоянии средней тяжести.

По словам местных врачей, в данный момент его жизни ничего не угрожает.

Как ранее сообщалось, сотрудники МЧС России призывают жителей Москвы и Московский области быть внимательными при посещении леса. По данным МЧС, с начала 2017 года в лесах Подмосковья потерялось 989 человек.