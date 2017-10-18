В школе под Екатеринбургом рухнул потолок. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку фактов обрушения потолочной плитки в школе № 142 поселка Горный Щит Екатеринбурга. Здание данного образовательного учреждения уже в течение 50 лет капитально не ремонтировалось – из-за чего безопасность детей и педагогического состава не обеспечивается.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет установлено, принимались ли все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасное пребывание детей.

