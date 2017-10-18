В московском парке Сокольники ранили и ограбили человека

В парке Сокольники на востоке Москвы ранили человека и отобрали у него 3 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что происшествие произошло в среду, 18 октября, на Поперечной просеке. Согласно последней информации, неизвестные злоумышленники, вооруженные травматическим оружием, напали на мужчину и отняли у него дипломат, в котором находилась крупная сумма.

Как уточняет сегодня телеканал «360», человек получил ранение и был экстренно госпитализирован. В настоящий момент на месте случившегося работает следственно-оперативная группа.