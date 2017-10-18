Полиция проверяет два аэропорта и три вокзала в Москве из-за анонимных звонков
18 октября 2017, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в среду продолжилась волна анонимных звонкоа. Сегодня сообщения о минировании поступили в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", на Ярославский, Курский и Павелецкий вокзалы, в Российскую государственную библиотеку.
Правоохранители проверяют все здания, сообщил источник в экстренных службах столицы. Сотни людей были эвакуированы с Ярославского вокзала из-за анонимного звонка. По словам источника, проверка на Ярославском вокзале завершена. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. Информация о заложенных взрывных устройствах и на Курском, и на Павелецком вокзалах в Москве оказалась ложной, - сообщает "Интерфакс".
Накануне из анонимных звонков были остановлены занятия в семи московских школах.