В МЧС рассказали, почему сгоревший в Иркутске дом престарелых не проверялся
18 октября 2017, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
В МЧС в среду, 18 октября, рассказали, почему дом для престарелых и инвалидов в Иркутске, где сегодня произошел пожар, не проверяли.
Представитель регионального главка ведомства уточнил, что здание, о котором идет речь, не состояло на учете в реестре поставщиков социальных услуг, передает РИА "Новости".
Напомним, в ходе пожара в доме престарелых в Иркутске пострадали четырнадцать человек, девять из которых были госпитализированы. По факту случившегося начата доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.