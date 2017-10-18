В Калининграде произошел взрыв газа в жилом доме, есть пострадавшие

В Калининграде в двухэтажном жилом доме довоенной постройки произошел взрыв бытового газа.

Об этом в среду сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов, который отметил, что происшествие случилось накануне вечером. В результате инцидента были экстренно госпитализированы два жильца дома, которые получили ожоги, передает РИА "Новости".

Уточняется, что на месте после случившегося работали 36 сотрудников оперативных служб, а также 10 единиц техники. Вероятно, взрыв произошел из-за неисправности бытовых газовых приборов.