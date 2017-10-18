У бизнесмена отобрали 53 тысячи долларов в центре Санкт-Петербурга

В минувший вторник на Васильевском острове в Санкт-Петербурге у бизнесмена отобрали 53 тысячи долларов.

Согласно последней информации, злоумышленник угрожал своей жертве огнестрельным оружием. Как отмечает сегодня АН «Оперативное прикрытие», происшествие случилось около 19.15 на 26-й линии Васильевского острова, когда генеральный директор комбината шампанских вин хотел сесть в свой автомобиль. К мужчине подошел неизвестный с пистолетом, который потребовал, чтобы тот сел в машину и ехал в сторону Среднего проспекта. После этого предполагаемый преступник забрал у него 53 тысячи долларов. Якобы крупная сумма принадлежит его приятелю, который попросил забрать ее.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.