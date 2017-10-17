В центре Москвы после сообщения о бомбе эвакуировали школу

Во вторник, 17 октября, в московском районе Хамовники экстренно эвакуировали школу.

Данные меры было решено принять в связи с поступившим анонимным сообщением о заложенной в здании бомбе. Как сообщает сегодня "Росбалт", в экстренных службах столицы отметили, что информация о взрывном устройстве в школе №57 в Малом Знаменском переулке поступила утром.

В настоящий момент на месте инцидента работают специалисты. Все ученики и преподаватели выведены на улицу. Других данных о происшествии пока нет.