Кража в садовом товариществе закончилась гибелью человека

Инцидент произошел, когда 44-летний челябинец не обнаружил в своем домике в садовом товариществе «Факел» части мебели и некоторых вещей. Соседи предположили, что кражу могли совершить два бездомных, нелегально проживавших в одном из домов товарищества.

Вооружившись травматическим пистолетом, мужчина наведался к бомжам. В ходе вспыхнувшей перепалки он воспользовался оружием. Одному потерпевшему пуля угодила в плечо, другому - в голову, после чего он упал, а удовлетворенный разборкой садовод удалился.

Однако выпущенный в голову заряд оказался роковым – бомж скончался. Узнав об этом, садовод добровольно пришел в полицию и рассказал о содеянном. Он задержан, возбуждено уголовное дело.