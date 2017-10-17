Десятилетний мальчик скончался во время урока физкультуры в Красноярске

Утром во вторник, 17 октября, на уроке физкультуры в одной из школ Красноярска скончался десятилетний мальчик.

Согласно последней информации, ребенку внезапно стало плохо во время бега по залу. Официальный представитель ГСУСК по региону Ольга Дегидь уточнила, что мальчик упал и потерял сознание. Школьный врач попытался помочь ему до приезда "скорой помощи", однако медики ничем не смогли помочь школьнику.

Как отмечает РИА "Новости", мальчик мог умереть из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Назначена судебно-медицинская экспертиза.