В центре Москве машина сбила троих дорожных рабочих, двое погибли

На выезде из Новоарбатского тоннеля в центре Москвы автомобиль сбил троих дорожных рабочих.

Данную информацию предоставили во вторник, 17 октября, в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Согласно последнти данным ТАСС, в результате аварии, которая произошла около 2 часов ночи, погибли два человека, а один получил травмы.

Отмечается, что рабочие перед началом ремонта установили на дороге специальные опознавательные знаки. В настоящий момент точные обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что наезд совершил водитель за рулем автомобиля Lada.