Две сцены в театре Стаса Намина уничтожил огонь

В результате пожара, произошедшего в Московском театре музыки и драмы Стаса Намина, уничтожены две сцены. Такую информацию предоставила заместитель художественного руководителя театра Анна Исаева.

Большая часть декораций театра осталась в целости и сохранности, и только частично подпорчена огнем. Огонь стал распространяться с технического склада, где находились осветительные приборы, звуковое оборудование и неиспользуемое техническое оборудование, сообщает ТАСС. Пожар произошел не из-за человеческого фактора, а из-за ветхой проводки 60-летней давности, отметила Исаева.

Спектакли, на которые уже были реализованы билеты, в любом случае состоятся.