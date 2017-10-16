СМИ сообщают о возгорании на крыше ТЦ "Европейский" в Москве
16 октября 2017, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве, по предварительной информации, на крыше торгового центра "Европейский" в понедельник произошло возгорание. Об инциденте сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
По последним данным RT, группа спасателей прибыла на место происшествия. Проводятся необходимые мероприятия.
Торговый центр "Европейский" находится в Москве недалеко от Киевского вокзала и станции метро Киевская.
В последние дни крупные пожары случались в нескольких торговых центрах и на рынках. В Москве в Строгино полностью сгорел торговый комплекс "Синдика", на котором торговали строительными материалами. Пожар на прошлой неделе произошел на рынке в Ростове-на-Дону.
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