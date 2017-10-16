Пожар вспыхнул в шахте в Пермском крае, рабочих эвакуируют

В понедельник, 16 октября, в шахте калийного комбината в Пермском крае вспыхнул пожар.

Согласно последней информации, пламя возникло в ходе демонтажа старого оборудования на глубине около 400 метров. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию экстренных служб, под землей в общей сложности находились 297 человек, которых в настоящий момент эвакуируют.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Пермскому краю уже подтвердили информацию о пожаре. Данных о пострадавших не поступало. Вентиляция и энергоснабжение в шахте не нарушены.