На Кубани в жилом доме взорвался газ, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в жилом доме в Славянском районе Краснодарского края, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. После взрыва начался пожар, который охватил более 80 кв.м площади.

Обрушилась часть внешней стены. Взрыв произошел в одной из квартир на первом этаже двухэтажного газифицированного кирпичного жилого дома. Специалисты провели эвакуацию жильцов дома. По предварительным данным, пострадали два человека. Скорее всего, взрыв произошел из-за утечки газа или из-за неправильного обращения с оборудованием.