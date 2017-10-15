Судно с углем из США нанесло многомиллионный ущерб одесскому порту

В Одессе в государственном порту "Южный" принадлежащее Соединенным Штатам судно, водоизмещением более 100 тысяч тонн, неудачно пришвартовалось и разрушило стенку одного из причалов.

Разрушения оказались настолько серьезными, что порт предположительно не будет работать около года. Столько времени потребуется на ремонтные работы.

Нанесенный ущерб уже оценивается в сотни миллионов гривен. В настоящее время на территории морской гавани ведется проверка. Прием грузов будут осуществлять частные предприятия на своих территориях, приближенных к порту, пишут СМИ.











фото: ru.1492news.com