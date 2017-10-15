Полиция Украины арестовала три группы сталкеров на территории Чернобыльской атомной электростанции.

Ведомство сообщило, что среди арестованных есть двое граждан Российской Федерации.

Первая группа из четырех человек была обнаружена в районе караула "Терехи", вторая из трех человек – в городе Припять, а третью группу из пяти человек задержали в зоне отчуждения около села Залесье.

О россиянах известно, что это 24-летний житель Москвы и 28-летний житель Санкт - Петербурга.

В отношении сталкеров составили административные протоколы. Задержанным грозит штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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