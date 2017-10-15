В Доминикане задержана подруга погибшей россиянки

Гражданка Украины, находившаяся за рулем машины в момент гибели в Доминикане россиянки Натальи Бородиной, была задержана местной полицией. Она могла быть в состоянии алкогольного опьянения.

Настоящее имя украинки, которая снимала свою подругу в Доминикане, Наталья Марьянчик, а не Иванна Бойрачук (IVANNA BOIRACHUK). Ранее это имя указывали доминиканские СМИ. Девушка оказалась бывшей журналисткой, которая переехала жить в Доминикану в город Пунта-Кана, где живет много русскоязычных, сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Руководитель отдела российского посольства в Венесуэле, находящегося в Доминиканской республике, Зураб Перадзе имя задержанной девушки в беседе с РИА Новости не называл. Он отметил, что остается ли она сейчас под стражей, ему не известно.

Туристка- 35-летняя гражданка России - трагически погибла в Доминикане. Россиянка вместе со своей подругой-украинкой ехала в автомобиле в сторону аэропорта Пунта-Каны.