Самолет, вылетевший из Внуково в Сургут, благополучно сел в аэропорту вылета

Самолет Boeing 737, вылетевший в 10:30 мск рейсом UT295 из Москвы в Сургут, успешно приземлился в аэропорту "Внуково". Решение о возвращении авиалайнера во Внуково было принято из-за аварийной ситуации на борту воздушного судна.

По информации пресс-службы аэропорта, самолет благополучно сел. Пострадавших нет, никакой медицинской помощи никому не потребовалось.

По данным ТАСС, капитан воздушного судна, выполнявшего рейс UT295 в Сургут, принял решение о возвращении в Москву из-за задымления в кабине экипажа, которое позже рассеялось и не затронуло пассажирский салон.

Самолет Boeing 737, на котором произошла аварийная ситуация, в эксплуатации с 30 июня 2011 года, сертификат летной годности был выдан до августа 2018 года.