На Пхукете утонул турист из России

Российский турист утонул во время купания в море возле расположенного в Таиланде острова Пхукет.

Газета The Phuket News сообщила, что инцидент произошел в воскресенье утром. Находившегося в бессознательного состоянии 42-летнего Олега Паршукова вытащили из воды на пляже Карон сотрудники спасательной службы. Медики помочь мужчине не смогли. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее «Аргументы недели» писали, что у западного побережья Пхукета потерпела крушение яхта с гражданами России на борту. Небольшое судно разбилось о скалы. Находившейся на яхте пожилой паре удалось спастись.