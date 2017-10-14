Адвокат: у СК РФ нет претензий к Тюрину, обвиняемому в убийстве Вороненкова

Адвокат Сергей Беляк в субботу, 14 октября, заявил, что Следственный комитет Российской Федерации не имеет никаких претензий к бывшему гражданскому супругу артистки Марии Максаковой Владимиру Тюрину.

Российского предпринимателя прокуратура Украины ранее назвала заказчиком убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Юрист подчеркнул, что его подзащитный явился в СК РФ на допрос, где стало известно, что у российских правоохранительных органов нет к нему претензий, передает ТАСС.

Напомним, экс-депутат Госдумы Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта текущего года.