Свадебный кортеж попал в ДТП в Уфе

Свадебный кортеж попал в аварию сегодня в Уфе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали жених и невеста. Молодая жена госпитализирована.

Автомобили Mitsubishi Outlander, в котором находились молодожены, и Nissan Patrol столкнулись на пересечении Маршала Жукова и Сельской Богородской.

Со слов очевидцев аварии, на месте ДТП образовалась пробка, - сообщают местные СМИ. Разбитые машины грузят на эвакуатор. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

Кстати, в Башкирии стали чаще жениться. За девять месяцев текущего года в республике вступили в брак 22 313 пар, что почти на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В Уфе за указанный период поженились 7 752 пары. Это на 699 пар больше, чем за аналогичный период прошлого года.