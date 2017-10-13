Сбежавшая с детьми к боевикам в Сирию писательница из Мурманска могла погибнуть

Сбежавшая в Сирию с сыном и дочкой детская писательница из Мурманска Дарья Ицанкова могла погибнуть. В России Дарья Ицанкова находится в федеральном розыске. О гибели россиянки сообщили пропагандистские интернет-ресурсы радикальных исламистов. По их данным, Ицанкова погибла в результате авиаудара в сентябре.

Информацию о гибели Ицанковой подтвердили знакомые женщины, с которыми писательница поддерживала связь, - передает RT.

Женщина сбежала в Сирию к боевикам вместе с двумя детьми в 2013 году. Судьба 10-летнего сына Ицанковой Давида Машедо и 5-летней дочери Марьям Ицанковой пока неизвестна.

Малышка может находиться в приюте в Багдаде. Девочка по фотографиям опознала мать.

Дарья Ицанкова, больше известная как "Белый снег", была активисткой в разных соцсетях и делалась новостями джихада, - сообщает RT. Тело Ицанковой было найдено в Сирии под обломками домов в поселении рядом с иракской границей. Рядом с телом был найден российский паспорт на имя Дарьи Цинковой.

Житель Владимирской области Михаил Машедо получил по электронной почте фотографии, на которых его 10-летний сын запечатлен с оружием в руках. Машедо уверен, что его бывшая гражданская жена увезла ребенка на войну в Сирию. Дарью Ицанкову подозревают в вербовке девушек в запрещенную в РФ террористическую организацию "Исламское государство".

По словам Михаила Машедо, он начал обходить всевозможные инстанции, чтобы вернуть ребенка.