Омон провел рейд на несанкционированном рынке в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга провеа рейд на несанкционированном рынке, расположенном в Теплоходном проезде вблизи ТЦ «Таганский ряд», между улицами Технической и Минометчиков, сообщает портал veved.ru. В мероприятии приняли участие бойцы ОМОН, ППСП, участковые отдела полиции № 10 и инспекторы ГИБДД.

Поводом для рейда стало заявление свердловского общественника Дмитрия Чукреева, который обратился в органы внутренних дел по факту незаконной предпринимательской деятельности на объекте. Уроженцы Средней Азии и Кавказа торгуют здесь без каких-либо правоустанавливающих документов, в том числе продукцией с признаками контрафактности, а также без договора аренды земельного участка. Всего на стихийном рынке действует более 70 точек.

«Это уже третий рейд на рынок за последний месяц. К сожалению, в очередной раз не приехали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города. Почему? Могу только догадываться. Сегодня большинство точек оказалось закрыто, вероятно, торговцы были предупреждены о приезде силовиков», — заявил координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.