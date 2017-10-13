Прокуратура встала на защиту Билимбаевского завода

В Первоуральске по вине собственника заводской комплекс XVIII-XIX веков пришел в неудовлетворительное состояние, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки было установлено, что сооружения Билимбаевского завода (плотина с эстакадой, доменная печь, помещение воздуходувной машины и вагранка) несмотря на свой статус объектов культурного наследия федерального значения, эксплуатируются в производственной деятельности ООО «Экрос». Такое обращение с памятниками привело к их неудовлетворительному состоянию.

Прокуратура направила в суд иск к ООО «Экрос» с требованием изъять объекты культурного наследия в федеральную собственность. В настоящее время заявление рассматривается.