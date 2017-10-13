Молодая жительница Москвы угнала у таксиста автомобиль
13 октября 2017, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Молодая жительница Москвы угнала у таксиста, выполнявшего ее заказ, автомобиль.
Сотрудники столичной полиции, как сообщается в пятницу, 13 октября, задержали 28-летнюю подозреваемую в Печатниках. Согласно информации портала "Росбалт", в ходе кратковременной остановки москвичка села за руль машины и уехала. Ущерб, по словам водителя такси, составил не менее 500 тысяч рублей.
Впоследствии выяснилось, что женщина ранее была судима за совершение аналогичного преступления.