Вышел на связь бывший муж россиянки, погибшей в Доминикане

Бывший муж россиянки, погибшей на трассе в Доминикане, направляется в город Златоуст Челябинской области, где живет их общий ребенок. Александр рассказал, что сын живет с родственниками Натальи.

Ранее они так договорились с женой. Мальчик - школьник. По его словам, они с бывшей женой связь поддерживали, периодически общались, - передает РЕН-ТВ. Появились слухи, что женщина занималась эскорт-услугами. Бывший муж ничего не знает о занятиях Натальи. По его мнению, о таком бы она ему и не рассказала.

По его данным, Наталья занималась визами, два года она прожила в Каннах. Россиянка на Лазурном берегу встречала туристов из России и стран СНГ. Она была обеспечена. Сын ездил к матери. Сам мужчина встречался с бывшей супругой за границей и ничего подозрительного в ее жизни не замечал.

По его словам, родственники Натальи еще не сказали сыну о гибели матери. Сестра погибшей россиянки решила, что это должен сделать отец. Сейчас мужчина собирается забрать мальчика к себе и готов оказать поддержку родственникам Натальи.

Уроженка Златоуста погибла, когда в ролике в салоне автомобиля ее снимала подруга. В момент съемок россиянка была только в одних трусах. Женщина высунула голову из окна автомобиля и случайно ударилась о дорожный знак.