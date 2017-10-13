Семейная пара пыталась продать своего новорожденного ребенка под Воронежем

Под Воронежем гражданские супруги попытались продать своего новорожденного ребенка.

Согласно информации следственного управления СК региона, маленькую девочки хотели обменять на 30 тысяч рублей. Как уточняет РИА "Новости", 8 сентября текущего года 29-летняя жительница Воронежской области родила малышку, однако не зарегистрировала данный факт в органах ЗАГС.

Выяснилось, что мужчина и женщина надеялись на вырученные деньги уехать на родину, однако, куда именно, не уточняется. Суд арестовал мать и отца ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на торговлю людьми".