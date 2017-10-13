Один из мошенников, получивших кредит на 500 млн рублей, задержан в Москве
13 октября 2017, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве арестовали мошенника, который похитил более 500 миллионов рублей под видом кредита.
Данную информацию предоставил врио начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов, который отметил, что аферисту уже предъявили обвинение в совершении противоправного действия. Как уточняет РИА "Новости", мужчина был заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что мошенники, используя поддельные документы, получили кредит на 500 миллионов рублей.