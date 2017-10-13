Автомобиль наехал на группу школьников в Башкирии

В Туймазинском районе Башкирии легковой автомобиль наехал на группу детей.

Источник в экстренных службах республики в пятницу, 13 октября, отметил, что страшное происшествие случилось в селе Япрыково. Уточняется, что машина совершила наезд на группу из двенадцати школьников, которые возвращались с экскурсии в сопровождении учителя.

После аварии экстренно госпитализированы были четыре ребенка. Их состояние в настоящий момент оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает РИА "Новости".