Туристка-гражданка России трагически погибла в Доминикане

Туристка- 35-летняя гражданка России - трагически погибла в Доминикане. Россиянка вместе со своей подругой-украинской ехала в автомобиле в сторону аэропорта Пунта-Каны. Украинка снимала подругу на видео.

Российская туристка, которая во время поездки сидела в машине только в одних трусах, высунулась из автомобиля, а машина ехала на большой скорости. На полном ходу женщина ударилась головой о дорожный знак и выпала из авто. Женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Судя по снимку паспорта, женщину звали Наталья Борисовна Бородина, - передает НТВ.

Вместе с россиянкой в автомобиле находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая находилась за рулем и снимала все происходящее на камеру мобильного телефона.

Представитель национальной полиции Доминиканской Республики Франк Феликс сообщил подробности гибели в стране российской туристки, - сообщает портал Ensegundos.

По словам сотрудника правоохранительных органов, инцидент произошел днем в среду, 11 октября.

По данным СМИ, погибла уроженка Челябинской области. У погибшей россиянки остался ребенок.