Элитный автомобиль стоимостью 11 млн руб угнан из автосалона в Москве

Элитный автомобиль стоимостью более 11 миллионов рублей угнан из автосалона в Москве. Неизвестный злоумышленник украл внедорожник Mercedes-Benz G63 Gelandewagen AMG стоимостью 11,5 миллиона рублей из автосалона по адресу: Варшавское шоссе, дом 127, в районе Чертаново.

В момент угона на автомобиле номерные знаки отсутствовали, сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция проводит проверку по факту кражи автомобиля.