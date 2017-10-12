Элитный автомобиль стоимостью 11 млн руб угнан из автосалона в Москве
12 октября 2017, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Элитный автомобиль стоимостью более 11 миллионов рублей угнан из автосалона в Москве. Неизвестный злоумышленник украл внедорожник Mercedes-Benz G63 Gelandewagen AMG стоимостью 11,5 миллиона рублей из автосалона по адресу: Варшавское шоссе, дом 127, в районе Чертаново.
В момент угона на автомобиле номерные знаки отсутствовали, сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция проводит проверку по факту кражи автомобиля.