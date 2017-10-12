Пропавшая во Владимире восьмилетняя девочка найдена
12 октября 2017, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]
Восьмилетняя девочка, которая накануне вечером пропала во Владимире, найдена.
Согласно последней информации, школьницу обнаружили днем в четверг, 12 октября, живой в районе гаражей на улице Асаткина. Как отмечает РИА "Новости", пропавшего ребенка заметил местный житель, который незамедлительно сообщил об этом в полицию.
В настоящий момент девочка находится на медицинском обследовании, после которого ей будет оказана необходимая помощь. Детали происшествия выясняются.