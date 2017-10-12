На Донбассе украинский БТР протаранил кортеж ОБСЕ

Под Авдеевкой кортеж первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга столкнулся с БТР украинской армии. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление представительства ДНР в СЦКК. Авдеевку на настоящий момент контролируют войска Украины.

Александр Хуг совершает рабочую поездку по территории Донбасса с 10 по 14 октября. Сегодня он отправился с инспекцией в Петровский район Донецка, также он посетит район промзоны рядом с Ясиноватой.