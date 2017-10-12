Восьмилетняя девочка бесследно исчезла во Владимире

Во Владимире накануне вечером бесследно исчезла восьмилетняя девочка.

Около 18 часов по местному времени школьница самостоятельно ушла из дома, и до сих пор нет никакой информации о ее местонахождении. Известно, что около 17 часов она разговаривала по телефону со своей бабушкой. Мать ребенка в момент исчезновения дочери находилась на работе, а отчим отправился забирать жену с места службы, уточняет РИА "Новости".

Согласно данным следствия, семья девочки является благополучной. Школьница посещает православную гимназию. Поисками пропавшей сейчас активно занимаются криминалисты и следователи.