Прокуратура прекратила загрязнение бассейна Туры

Прокуратура ЗАТО Лесной выяснила, что ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» производит сброс сточных вод в реки Тура, Большая Именная и Нижне-Туринское водохранилище с превышением концентрации загрязняющих веществ таких как: амонийный азот (в 43 раза), хлорофторм (в 7 раз), нитриты (в 18 раз), фосфаты (в 8 раз) и иные. Руководство компании привлечено к административной ответственности, выписан штраф на сумму 170 тыс. рублей.

Как уточняет "Областная газета", аналогичные ситуации выявлены при организации сбросов в реки: Исеть (ОАО «Завод «Исеть»), Ница (МУП МО г. Ирбит «Водоканал-Сервис»); болото Молебское (ООО «Птицефабрика «Среднеуральская»), Черноисточинское водохранилище (ООО «Водоканал-НТ») и другие водные объекты региона.