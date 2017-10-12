Маленькая девочка скончалась в Волгограде из-за отравления грибами

Восьмилетняя жительница Волгоградской области отравилась грибами и умерла.

Несколько дней назад школьница и ее родители съели грибы, которые были самостоятельно собраны в лесу в Еланском районе. Через некоторое время вся семья была экстренно госпитализирована. Состояние ребенка было тяжелым, поэтому ее транспортировали вертолетом в областной центр. Усилия врачей оказались тщетны – девочка скончалась в минувшую среду, 11 октября.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, передает РИА "Новости".