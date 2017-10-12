В Златоусте спасатели вытащили людей из перевернутой машины

ДТП произошло вчера, 11 октября на объездной дороге Златоуста. Автомобиль Тойота врезался в ВАЗ 2107, и от удара «семерка» перевернулась.

Водитель отечественного автопрома до последнего пытался увернуться от удара, однако Тойота врезалась прямо в его дверь. Машину поставили на колеса очевидцы происшествия, они же помогли вылезти пассажирке с переднего сидения. Водителя из искореженной машины смогли достать только спасатели.

Женщину и мужчину отправили в больницу. Водитель Тойоты не пострадал, но находился в шоковом состоянии.