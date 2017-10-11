Житель Екатеринбурга сообщил, что встретил в своем туалете странное животное

Житель Екатеринбурга сообщил, что встретил в собственном туалете странное животное.

Мужчина зашел в помещение, увидел на унитазе грязь и решил, что его дети играли и чем-то сильно испачкали пол вокруг. Однако позже в углу под одеждой он заметил длинный хвост и пришел в ужас. На своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" житель Екатеринбурга заявил, что ему пришлось вытолкать зверя на улицу.

Читатели паблика "Инцидент Екатеринбург" внимательно рассмотрели снимки и решили, что в дом каким-то образом пробралась куница.