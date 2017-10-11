Замначальник СИЗО в Челябинске получил взятку коттеджем

Замначальника СИЗО №1 в Челябинске отправлен под суд за взятки в особо крупном размере. Выяснилось, что за коттедж стоимостью 1.4 миллиона рублей он устроил арестанту курорт за решеткой.

Известно, что преступник в 2015 году лечил зубы в хорошей стоматологии Челябинска, занимался в спортзале и каждый день ходил в душ. Кроме того, он мог общаться на территории СИЗО с нужными людьми и пользоваться мобильным телефоном. За это замначальника обзавелся приличным домом в Красноармейском районе Южного Урала.

Как уточнили следователи СУ СК региона, заключенный обустроил передачу недвижимости через своих дельцов на воле.

За получение взятки в особо крупном размере чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф порядка 70 миллионов рублей.