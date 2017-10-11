Сбой в движении поездов произошел на оранжевой ветке московского метро

На Калужско-Рижской линии московского метро некоторое время назад произошел сбой в движении поездов.

Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Московского метрополитена. В сообщении говорится, что на данном участке были увеличены интервалы движения в сторону центра. Что стало причиной сбоя, не уточняется. Подробности случившегося выясняются в настоящее время.

Ранее «Аргументы недели» писали о сбое, который произошел на фиолетовой линии столичной подземки в сентябре. Пассажиры, которые застряли в метро в утренний час пик, сообщили, что инцидент был связан с неисправностью одного из новых поездов.