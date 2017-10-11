Многоквартирный жилой дом загорелся в Краснодаре

В многоквартирном доме в Краснодаре в среду, 11 октября, вспыхнул пожар.

В настоящий момент, согласно данным пресс-службы ГУМЧС по региону, пожарные тушат пламя на площади около 80 квадратных метров. Как уточняет РИА "Новости", происшествие случилось на улице Трудовой славы в жилом здании.

Ликвидацией пожара занимаются двадцать человек личного состава ведомства. К тушению также привлечены девять единиц техники. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.