Екатеринбургский торговец шаурмой оказался в международном розыске

Екатеринбургская полиция арестовала выходца из ближнего зарубежья 1998 года рождения, который находился в международном розыске за участие в преступном сообществе экстремистской направленности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.



Выяснилось, что мужчина приехал в Екатеринбург зимой этого года и устроился на работу поваром в заведение по продаже шаурмы. Ранее в Екатеринбурге задержали уроженку одной из среднеазиатских республик, которая также находилась в международном розыске. По данным Интерпола, в Грузии, женщина занималась сутенерством и организовала убийство одной из девушек.