В школьной столовой в Магадане сильно отравились семеро детей

Семеро детей получили сильное отравление после обеда в школьной столовой в Магадане.

По факту случившегося сотрудники управления Роспотребнадзора по Магаданской области начали проводить проверку. Как уточняет ИА MagadanMedia, четверо детей накануне были доставлены в больницы с признаками отравления. Еще три ученика отказались от госпитализации.

Сейчас в школе №30 работают эпидемиологи и прочие специалисты, которые проводят отбор проб еды, а также анализируют работу столовой. Помещение для приема пищи закрыто до понедельника.