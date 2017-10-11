В школьной столовой в Магадане сильно отравились семеро детей
11 октября 2017, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
Семеро детей получили сильное отравление после обеда в школьной столовой в Магадане.
По факту случившегося сотрудники управления Роспотребнадзора по Магаданской области начали проводить проверку. Как уточняет ИА MagadanMedia, четверо детей накануне были доставлены в больницы с признаками отравления. Еще три ученика отказались от госпитализации.
Сейчас в школе №30 работают эпидемиологи и прочие специалисты, которые проводят отбор проб еды, а также анализируют работу столовой. Помещение для приема пищи закрыто до понедельника.