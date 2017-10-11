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Более миллиона долларов похитили из банковской ячейки в центре Москвы

11 октября 2017, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Более миллиона долларов похитили из банковской ячейки в центре Москвы
фото: pixabay.com

Более миллиона долларов похитили накануне из банковской ячейки в центре Москвы.

Согласно последней информации, к сотрудникам правоохранительных органов в минувший вторник обратился мужчина, который сообщил, что из его ячейки в Международном фондовом банке бесследно исчезла крупная сумма – 1 миллион 400 тысяч долларов. Как уточняет ТАСС, происшествие случилось на Большой Татарской улице в столице.

Напомним, что на прошлой неделе ЦБ РФ лишил МФБанк лицензии на проведение банковских операций. 

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Подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына "тренировалась" на другом мужчине

Подозреваемая в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына "отрабатывала" нападение на другом человеке. Согласно последней информации, "тренировка" прошла за два дня до трагической смерти Ким Чен Нама.

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ФСБ задержала в Крыму участников запрещенной в РФ террористической группировки

ФСБ задержала в Крыму участников запрещенной в РФ террористической группировки

В информации, распространенной ведомством, говорится о том, что экстремисты действовали на территории Бахчисарайского района Республики Крым. В отношении шести задержанных были возбуждены уголовные дела.

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Савченко допустила силовой вариант возвращения Крыма под контроль Украины

Савченко допустила силовой вариант возвращения Крыма под контроль Украины

Кроме того, депутат отметила, что нужно заставить мировое сообщество относиться к Крыму так же, как и к Донбассу. Для этого, по мнению Надежды Савченко, необходимо лишить Крым статуса автономной республики.

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Премьер-министр Чехии раскритиковал заявление Земана о Крыме

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ЕСПЧ обязал РФ выплатить 285 тысяч евро родственникам погибших в 2000 г. в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 285 тысяч евро родственникам погибших в 2000 году в Чечне. Истцами выступили 20 человек, большинство из которых живут в Чечне.

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Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с двумя просьбами

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Порошенко высказался о поражении Украины и невыходе на ЧМ-2018 в России

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Около 400 тыс. человек приняли участие во вторник в акциях протеста против реформы трудового кодекса во Франции. Об этом заявили во Всеобщей конфедерации труда (ВКТ). Не работают школы и детские сады, бастуют врачи.

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Российские биотехнологи разработали вакциону против гриппа

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Глава Каталонии призвал приостановить провозглашение независимости

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Ученые выяснили, почему мужчины эгоистичнее женщин

Ученые выяснили, почему мужчины эгоистичнее женщин, а слабый пол добрее сильного. Оказалось, что все зависит от уровня дофаминов, или "гормонов вознаграждения", которые поступают в мозг после совершенных поступков.

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