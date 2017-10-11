Более миллиона долларов похитили из банковской ячейки в центре Москвы

Более миллиона долларов похитили накануне из банковской ячейки в центре Москвы.

Согласно последней информации, к сотрудникам правоохранительных органов в минувший вторник обратился мужчина, который сообщил, что из его ячейки в Международном фондовом банке бесследно исчезла крупная сумма – 1 миллион 400 тысяч долларов. Как уточняет ТАСС, происшествие случилось на Большой Татарской улице в столице.

Напомним, что на прошлой неделе ЦБ РФ лишил МФБанк лицензии на проведение банковских операций.