Более миллиона долларов похитили из банковской ячейки в центре Москвы
11 октября 2017, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]
Более миллиона долларов похитили накануне из банковской ячейки в центре Москвы.
Согласно последней информации, к сотрудникам правоохранительных органов в минувший вторник обратился мужчина, который сообщил, что из его ячейки в Международном фондовом банке бесследно исчезла крупная сумма – 1 миллион 400 тысяч долларов. Как уточняет ТАСС, происшествие случилось на Большой Татарской улице в столице.
Напомним, что на прошлой неделе ЦБ РФ лишил МФБанк лицензии на проведение банковских операций.