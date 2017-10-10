В авиакатастрофе на авиабазе Хмеймим в Сирии погибли летчики Балтфлота

В авиакатастрофе на сирийской авиабазе Хмеймим погибли летчики Балтийского флота РФ - экипаж самолета Су-34. Авиачасть, в которой служили летчики, дислоцирована в Черняховске в Калининградской области.

Источник "Интерфакса" уточнил, что погибли два офицера, которые служили в 72-й гвардейской авиационной Новгородско-Клайпедской Краснознаменной имени маршала авиации И. И. Борзова базе Балтфлота.

Су-24 потерпел крушение на взлете во вторник, 10 октября, утром. По данным Минобороны РФ, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Его экипаж не успел катапультироваться. Разрушений на земле в результате авиакатастрофы нет.

По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность самолета Су-24.